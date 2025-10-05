”¿Cómo viene el tema de la extradición de Machado?”: Bullrich confundió al periodista Diego Iglesias con un fiscal federal

El periodista Diego Iglesias reveló un insólito error de Patricia Bullrich en torno a una de las causas más sensibles para el gobierno.

“Aparece en el ID de mi teléfono Patricia Bullrich”, relató el ex-CQC. “Digo, ¿qué pasa? Porque hace un tiempo que no tenemos un vínculo más fluido con la ministra”, continúo.

“Eran las 8:15 de la mañana, atiendo y le digo ´qué tal Patricia como va´”, agregó. “Directamente me dice, ´escuchame: ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?´”

“Patricia, me da la impresión de que vos queres hablar con mi homónimo”, le replicó el periodista en referencia a Diego Iglesias, el fiscal de la PROCUNAR encargado de investigar delitos de narcotráfico. “Se puso muy nerviosa y comenzó a pedir disculpas”, dijo entre risas el conductor. “Se la tendría que haber seguido”, bromeó.

Fred Machado, un nombre que preocupa al gobierno

El llamado de Bullrich estaba relacionado al destino del empresario acusado en EEUU de narcotráfico y que fue vinculado a José Luis Espert por el depósito de 200 mil dólares y el uso de unos aviones.

Las acusaciones calaron hondo en el gobierno debido a que Espert es la cabeza de lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires que competirá el próximo 26 de octubre.