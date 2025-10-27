"Lo peor ya pasó": Milei habló de una “consagración histórica” y dijo que son “el primer Gobierno que le devuelve dinero a la gente”

Tras las elecciones que dejaron a La Libertad Avanza en primer lugar, superando el 40% a nivel nacional, el presidente Javier Milei se mostró exultante tras el triunfo y destacó que “los argentinos decidieron no volver al pasado”.

“Es una elección en donde dos tercios de los argentinos decidieron votar por un futuro de prosperidad, de crecimiento”, enfatizó en una entrevista y recalcó que “se disipó el riesgo populista”.

En cuanto a los modelos enfrentados, indicó que el kirchnerismo “básicamente, era como tener una autopista de doble mano y ese carril te llevaba a Venezuela a Cuba, ese era el modelo que proponía. Es tan malo ese modelo que ni siquiera lo confrontaban, solo querían destruir”.

“Estoy muy contento con que el pueblo argentino no quiso esa propuesta destructiva”, insistió el jefe de Estado.

Luego planteó que cuando la oposición vio que su plan funcionaba, “comenzaron a poner palos en la rueda” y “la única propuesta fue ‘hay que parar a Milei. Estábamos peor que en 2001 y 2002, logramos la recomposición y lo peor ya pasó”, aseveró y ponderó la “consagración histórica de nuestra visión”.

“El kirchnerismo y la izquierda nos torpedearon, la política buscó hacer daño. Eso es lo que destruye la economía”, insistió.

Por otra parte, adelantó que buscarán avanzar en reformas estructurales: “En lo tributario, planeamos bajar impuestos y también iremos hacia una modernización laboral que no implica una pérdida de derechos”.

“Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados. No me estoy metiendo con el pasado, lo estoy planteando hacia adelante. De esta manera ganan todos porque habrá más trabajadores registrados. Los únicos que no ganan son los que quieren tener a los argentinos de esclavos”, aseveró Milei.

Consultado por posibles cambios de Gabinete, el Presidente señaló que “se diseña de acuerdo a los acuerdos que tenga que ir a buscar. Se va a construir a la luz del nuevo Congreso y de las alianzas que tenga que ir a buscar”.

“Necesito ahora una contraparte política para avanzar con las reformas. Ya cumplimos el 98% de las promesas de campaña. Con este resultado tengo que ir a buscar las reformas que me faltan”, acotó.

“Obvio que va a haber cambios en el Gabinete. El ministerio de Seguridad está resuelto, ya lo resolvimos y están trabajando. Falta Defensa”, agregó.