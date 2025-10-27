“Ojo porque es muy difícil decidir en el triunfo": Fantino se refirió a la victoria electoral de La Libertad Avanza y le pidió “humildad” al Gobierno

El Gobierno de Javier Milei revalidó su gestión en las elecciones legislativas y se impuso como la fuerza más votada en el país, mientras el peronismo quedó en un estado de incertidumbre después de no haber podido mantener los resultados de la mayoría de sus victorias en las elecciones provinciales que habían sido desdobladas del calendario nacional.

La alianza oficialista La Libertad Avanza se impuso en la categoría para diputados con el 40,84 por ciento de los votos, seguido por el 24,50 por ciento de Fuerza Patria y el 5,12 de Provincias Unidas, que quedó en un lejano tercer lugar. En el Senado, el oficialismo engrosará su bancada desde el 10 de diciembre tras haberse impuesto en seis de las ocho provincias en las que se renovaban senadores, al superar ampliamente las expectivas del espacio: pasará de siete bancas a 20.

En este marco, el periodista Alejandro Fantino fue contundente con su análisis: “Yo soy de la idea de humildad. Ustedes ya saben que soy tibio, va a haber cola de actores importantes de la República Argentina para volver a alinearse”.

Y continuó: “Hay gente que lo único que quería era una oportunidad para volver, entonces hay que ver qué hacer el Gobierno con esto. Si el Gobierno sale más violetas que nunca, más libertarios que nunca, más radical que nunca el rumbo listo, puede ser una opción. Y hay otra opción, está la mesa servida para que Argentina saque las leyes que necesita y que haya un cambio profundo”.

Además, se dirigió a la juventud: “Ustedes que tienen 18, 20, 25 años, vayan a buscar laburo con una nueva ley laboral, con un nuevo sistema previsional, y que cambie Argentina profundamente en las bases. Ahora sí se abrieron las aguas del Mar Rojo. Ojo que a Macri también se le abrieron las aguas y casi se va antes. Ojo porque es muy difícil decidir en el triunfo. Es más fácil tomar decisiones en la derrota que el triunfo. Vuelven los amigos del campeón, vuelve el ego”.

“Ganaron los crueles y perversos”:

Por otro lado, en su espacio de Carnaval Stream, Viviana Canosa aseguró: “Podemos decir que ganó el campo, que ganaron los corruptos, que ganó el narcotráfico, que ganaron los crueles y que ganaron los perversos”.

“Es una muy buena lectura la que hay que hacer”, planteó.



”Hoy nació el Milei político”:

La periodista Cristina Pérez también analizó el resultado: “Estos dos años que vienen tienen que consolidar una Argentina en crecimiento porque eso es lo que le falta al país hace 15 años. Si Milei no logra que la Argentina crezca, habrá fracasado. No habrá servido de nada ni bajar la inflación, ni reordenar la macroeconomía, ni hacer este ajuste”.

“Todas las cartas se juegan en el crecimiento y por eso no vimos al Milei exitista sino al Milei que está llamando a los gobernadores a acompañarlo en la votación de reformar. Hoy nació el Milei político”, agregó.

”Muy bien el discurso de Milei:

Ignacio Ortelli habló de la elección y expresó que “así como en la derrota de te exige autocrítica, en la victoria magnanimidad. Ayer se vio una postura de grandeza”.

Y dijo: “Hubo una postura serena. El presidente no se mostró revanchista y se prepara para buscar acuerdos. Se vio un proceso veloz de rechazo al kirchnerismo”.

“Un voto de confianza a otra opción también se vio, un hartazgo”, cerró.