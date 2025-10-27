"Una paliza tremenda, es lógico lo que pasó": Juan Zabaleta habló de los resultados electorales y se refirió a la falta de autocrítica en el peronismo

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas al imponerse como la fuerza más votada en el país, el peronismo quedó en un estado de incertidumbre después de no haber podido mantener los resultados de la mayoría de sus victorias en las elecciones provinciales que habían sido desdobladas del calendario nacional.

En este contexto, el referente político de Hurlingham, "Juanchi" Zabaleta expresó en una entrevista, que fue "una paliza tremenda. Es lógico lo que pasó porque el peronismo todavía no pudo explicar el 2023 porque no hubo una sola autocrítica de cara a la sociedad de haber dejado 211% de inflación porque lo único que se ha hecho es construir unidades electorales para poner nombres en las listas y porque en definitiva cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, plantearon dar un debate, los trataron de traidores".

En el mismo tono, afirmó: "Entiendo que esto es lógico, igual es una paliza tremenda pero hasta esperada. Se arman listas que más tienen que ver con necesidades de los dirigentes que con una lógica de representación política".

"Está claro que un intendente, un tipo que gestiona bien, un tipo que está bien parado, un tipo que entiende el escenario nacional, que entiende la economía de la Argentina, que entiende que si no hay proyecto de país, no hay proyecto local, hubiese estado en la lista, hubiese aportado pero bueno, pero bueno toda una serie de situaciones", agregó.

Frente a la pregunta sobre si su crítica iba directo a Cristina Fernández de Kirchner, dijo: "Mi autocrítica es hacia el proceso que no cambia y que tiene que cambiar porque las elecciones del 2027 es otro país, otro mundo, va a ser otra elección pero así no. Nadie dijo 'che miren nos equivocamos, tendríamos que haber hecho esto, disculpen'. No, fue todo un proceso en donde nadie se hizo cargo de nada y hoy estamos viendo eso".

"Mañana este hombre que habló recién más tranquilo, que leyó, va a mejorar las pensiones por discapacidad? no pinta. ¿Va a mejorar las jubilaciones? no pinta. Hay una situación en donde la Argentina va a seguir en un debate con una grieta tremenda con la gente dentro de un pozo", concluyó.