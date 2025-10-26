Legislativas 2025: victoria de La Libertad Avanza con más del 40% de los votos

A las 21 horas se confirmó lo que distintas bocas de urnas vaticinaban desde temprano: la victoria de la Libertad Avanza.

El gobierno obtuvo más del 40% de los votos y logró triunfar en 16 provincias en la categoría de Diputados Nacionales: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

A su vez, se impuso en 6 de las 8 que votaban Senadores: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria y los sellos aliados terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

¿Cómo quedará compuesto el Congreso a partir de diciembre?

Diputados

La Libertad Avanza tendrá a partir del próximo 10 de diciembre un bloque de 93 diputados violetas, lo que le permitirá superar el tercio de la Cámara (86) necesario para defender los vetos presidenciales y bloquear cualquier intento de juicio político.

Además, junto a los restos del bloque PRO (14 + 12 que entraron en la lista de LLA), aliados provinciales y ex libertarios quedará a tiro de conseguir el quórum (129) para avanzar con su agenda legislativa.

Senadores

El oficialismo pasó de siete a 20 legisladores propios desde el 10 de diciembre próximo: quedaró a cinco del tercio bloqueador (25) y a 17 del quorum para iniciar sesiones (37).

El PJ quebró su histórico y bajó de 34 a 28.