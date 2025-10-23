“Milei cree que Santiago Caputo debe tener un rol formal": Manuel Adorni confirmó que el presidente planea cambios en su Gabinete

Tras la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería, Manuel Adorni volvió a hablar sobre los cambios de Gabinete que realizará Javier Milei después de las elecciones del próximo fin de semana.

“Él ya dijo que efectivamente va a evaluar el gabinete a partir de la noche del 26 con los resultados en mano. El presidente tiene plan B, plan C, plan D para todos los temas y para todas las situaciones”, aseveró Adorni en una entrevista.

En esa línea, confirmó que Milei tiene intenciones de realizar cambios “más allá de los egresos obligados”, como es el del ministro de Defensa, Luis Petri, el de la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, y el del propio Adorni, ya que los tres asumirán cargos legislativos.

“El presidente evaluará con qué piezas quiere jugar a partir del lunes. Y veremos quiénes son o quiénes somos los que estamos en ese engranaje”, insistió el vocero y reparó sobre un tema clave: “Él cree que Santiago Caputo tiene que tener un rol formal y está muy bien”.

No obstante, el vocero Manuel Adorni destacó el trabajo de Werthein, a quien calificó como un “engranaje fundamental” en el acuerdo con Estados Unidos, en medio de los rumores de que su salida estaría vinculada al futuro nombramiento de Caputo dentro del Gabinete.

Adorni también se refirió a los posibles resultados electorales. Afirmó que el Gobierno es “optimista” sobre las elecciones y que el resultado permitirá continuar con las reformas. Y dijo: “No se puede hablar de números pero para nosotros, el domingo la tarea va a estar cumplida. Con lo que pase este domingo, el 10 de diciembre nos va a dar la chance de seguir con las reformas”.

“Del otro lado tenes unos cavernícolas":

El vocero detalló que “el equipo económico hace meses está explicando el esquema de bandas y sin embargo te hablan de que el dólar se disparó. No se disparó, se está cumpliendo con el esquema económico tal cual se definió. Los mercados están volátiles porque del otro lado tenes unos cavernícolas, nadie esperaba otra cosa”.

"Vengo en representación del presidente":

Durante la entrevista, Adorni explicó la ausencia de Javier Milei a una entrevista con Luis Majul porque "tiene el cuerpo cansado por los actos que hace" y aclaró: "Jamás dejaría de venir a una nota por una pregunta que le puedan hacer".