El Banco Central y el Tesoro de los Estados Unidos firmaron el acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares

Antes de que abran los mercados y días de las elecciones, Estados Unidos dio otro paso más en su “rescate” al Gobierno: formalizó el swap con Argentina por 20 mil millones de dólares. El anuncio corrió por cuenta del Banco Central, que hizo pública la firma de un "acuerdo de estabilización cambiaria" por ese monto con el Departamento del Tesoro norteamericano.

El acuerdo forma parte del paquete de ayuda que Donald Trump puso en marcha para tratar de sostener a Javier Milei. La semana pasada estuvo signada por una volatilidad de los mercados que no cedió siquiera con la fuerte intervención directa del Tesoro de Estados Unidos y sus compras de pesos para tratar de mantener a raya al dólar.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde el Banco Central.

Según se explica en el texto, "el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica".

"Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales", concluye el comunicado del Central.

Luego de varias reuniones en Washington con el equipo económico, Bessent había anunciado a través de su cuenta de X semanas atrás: “Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar, de inmediato, las medidas excepcionales que fueran necesarias para estabilizar los mercados”.

Asimismo, había puntualizado: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”.

De este modo, las reservas, actualmente en USD 41.168 millones, deberían crecer en las próximas horas en USD 20.000 millones. Con el acuerdo confirmado, el Gobierno busca llevar calma a los mercados previo al inicio de la jornada financiera, en un contexto de alta volatilidad y luego de duras declaraciones de Trump.

“Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, aseguró el mandatario ante la consulta de una periodista local acerca de qué tiene para decirles a los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos.