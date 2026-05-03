Motochorros robaron un auto y se tirotearon con la policía: uno recibió dos balazos

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto protagonizaron un violento asalto al interceptar a un automovilista en el garaje de su vivienda y robarle el vehículo, en un hecho que derivó en una persecución y tiroteo con la policía. Uno de los ladrones resultó herido.

El hecho ocurrió cuando la víctima ingresaba su Chevrolet Onix al garaje de su domicilio con el portón automático aún abierto. En ese momento, uno de los asaltantes, encapuchado y armado, se introdujo en el lugar segundos antes de que se cerrara el acceso, mientras su cómplice permanecía en la moto en la puerta.

“Abrí el portón ya y dame las llaves o te pego un tiro”, le exigió el delincuente al conductor, a quien luego obligó a descender del rodado bajo amenazas de muerte. “¡Dale, bajate!”, se lo escucha decir, según quedó registrado por cámaras de seguridad del domicilio.

Instantes después, el segundo asaltante se sumó a la maniobra y ambos escaparon a gran velocidad en el vehículo sustraído, mientras abandonaban la motocicleta en el lugar.

Alertados por el hecho, efectivos policiales iniciaron un operativo cerrojo que permitió localizar el automóvil en circulación. Tras una breve persecución, un patrullero logró interceptar a los sospechosos, quienes, al verse acorralados, abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie.

En ese contexto, uno de los delincuentes efectuó disparos contra los uniformados, quienes repelieron la agresión. Como consecuencia del enfrentamiento, el sospechoso recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la mano, por lo que cayó herido y fue detenido en el lugar.

Su cómplice logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades, que desplegaron un operativo en la zona para dar con su paradero.