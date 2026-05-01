Iba rumbo a la escuela, un auto volcó en la esquina y casi mata a su hija

Emiliano había sacado el auto para llevar a su hija Josefina a la escuela temprano en la mañana. La calle estaba tranquila y una vez afuera, fue hasta el portón para cerrarlo. En ese momento escuchó un chirrido y un fuerte choque que le pararon el corazón. ¿Qué había pasado?

Un auto y una camioneta tipo utilitario chocaron en la esquina de Ameghino y Lisandro de la Torre. Por el golpe, uno de los vehículos volcó y salió volando en dirección a la nena que estaba a punto de subirse al coche.

Sin embargo, el propio auto de su papá funcionó como escudo, amortiguando todo el impacto. La nena quedó en shock, su papá la abrazó y la llevó adentro para que no viera nada.

“Lo único que pensé es en cubrirla", contó Emiliano. Cuando revisaron las cámaras de seguridad minutos después, tomaron real dimensión de lo que había pasado. "Fue una desgracia, pero con mucha suerte", resumió.

Uno de los conductores involucrados volcó con su camioneta y sufrió un corte en la mano. La otra conductora quedó en shock pero también está bien.

Josefina terminó yendo a la escuela igual. Su mamá la llevó en bicicleta para que se distrajera y no se quedara en medio del caos. La esquina, según los vecinos, ya registró otros accidentes. La falta de señalización y que nadie frena en ese cruce son los principales reclamos.