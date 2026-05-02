Estaba con su hijo pero no tuvieron piedad: seis delincuentes armados le robaron el auto

Un hombre llegaba a su hogar en Casacuberta y Cotagaita cuando fue sorprendido por seis delincuentes armados que se movían en un Fiat Cronos gris. Al estar con su pequeño hijo, no mostró resistencia y se bajó.

Mientras los delincuentes tomaban el control de su Ford Focus, el hombre de 40 años hizo entrar al nene para protegerlo. Detrás de ellos, otros tres ladrones vigilaban la situación para evitar curiosos y problemas.

Cuando ya estaba todo jugado y no había nada por hacer, la víctima, llena de bronca, tiró una patada voladora contra la ventanilla de su propio auto. Los delincuentes dieron marcha atrás, aceleraron a fondo y huyeron en sentido del camino General Belgrano.

El hombre resultó ileso y dio aviso a las autoridades, lo que dio inicio a actuaciones de oficio por parte de la comisaría Avellaneda 5ta. Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Avellaneda, que trabaja para identificar a los autores del hecho.