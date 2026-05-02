Entró armado, vació la caja y un empleado héroe lo enfrentó a las trompadas

Habían abierto hace menos de una hora y todavía estaban acomodando la mercadería del día. En ese clima de tranquilidad y preparación, un delincuente encapuchado y con un arma a la cintura, entró y cambió completamente las cosas.

El ladrón, que ya tenía visto el lugar, fue derecho hacia la caja, donde la empleada realizaba tareas administrativas. “Dame todo y hacé silencio”, le ordenó. Ella, en shock, comenzó a entregarle la plata. Sin embargo, no estaba sola.

Su compañero estaba en uno de los pasillos centrales del autoservicio “El Regional”. Al ver la secuencia, pensó varias opciones, pero tomó la más valiente. Dio la vuelta por el fondo y comenzó a acercarse despacio al ladrón.

Cuando lo tuvo a la distancia óptima, le pegó una feroz trompada desde atrás que lo dejó semi noqueado y que hizo volar toda la plata por el aire. La lucha continuó en el suelo, dónde el trabajador héroe lo tuvo del cuello. Por un momento, el delincuente logró zafarse pero volvió a agarrarlo en la vereda, donde lo retuvo hasta la llegada de la policía.

El episodio, que quedó registrado en las cámaras, volvió a poner en foco la preocupación por la seguridad: “Pedimos a la comunidad mantenerse atenta y compartir esta información para reforzar la prevención. Confiamos en que la justicia actúe y reiteramos la necesidad de más seguridad en Luján”, solicitaron allegados al comercio.