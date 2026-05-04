Gustavo Cerati tendrá su propio documental en Netflix con material nunca visto

Mientras la gira “ECOS”, con realidad virtual, revive su música en vivo, la plataforma de streaming apuesta por un retrato profundo del artista argentino. El film será dirigido por Picky Talarico, quien trabajó junto a Cerati en varios videoclips.

Netflix confirmó la producción de un documental realizado íntegramente en Argentina, con estreno programado para 2027 en la plataforma global. Este proyecto representa un hito en la industria al incorporar material de archivo inédito y testimonios exclusivos de su círculo íntimo, incluyendo a Zeta Bosio y Charly Alberti, lo que convierte a este título en la apuesta documental más ambiciosa de la compañía sobre el músico.

El eje diferencial radica en el acceso autorizado a documentos personales —videos y registros nunca antes exhibidos— y en la participación directa de la familia Cerati en la construcción del guion narrativo.

La producción, actualmente en rodaje bajo el sello de Landia, destaca por la alianza de dirección entre Picky Talarico y Andy Fogwil. Talarico retoma el formato tras haber dirigido Rompan Todo: La historia del rock en América Latina para la misma plataforma, aportando su experiencia de colaboración personal y profesional con Cerati, la cual comparte con Fogwil, responsable de la dirección creativa.

El proyecto se distancia de la estructura biográfica convencional al proponer una reconstrucción centrada en “gestos mínimos y zonas silenciosas”, según informó el equipo en el comunicado difundido por Netflix.

La participación y su hermana y más detalles de producción:

Entre los elementos distintivos frente a otras obras documentales, la nueva película incorpora el testimonio y la producción asociada de Laura Cerati, hermana del músico, fortaleciendo la legitimidad del relato desde una perspectiva familiar.

“Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música”, expresó públicamente Laura. Además, destacó la versatilidad de Cerati al definirlo como “un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad”.

Esta perspectiva, que enfatiza la construcción de puentes generacionales y geográficos mediante la música, organiza el relato fuera de la cronología biográfica habitual y se centra en los niveles de impacto artístico y personal del ex Soda Stereo.

Esta producción busca afianzar a Netflix en la competencia por el contenido biográfico de alto valor emocional y relevancia generacional, alineada con el reciente auge del consumo de documentales musicales en Latinoamérica.

Según el equipo, “a 12 años del fallecimiento de Cerati, su figura sigue creciendo y es ahora objeto de reinterpretación entre nuevas generaciones”.