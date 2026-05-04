Franco Colapinto subió un puesto y terminó 7° en el GP de Miami con la presencia de Lionel Messi

En la jornada del Gran Premio de Miami, Franco Colapinto concretó una notable carrera y terminó en el octavo lugar. De esta manera, había igualado su mejor resultado en la Fórmula 1: en 2024 terminó 8° con Williams en Azerbaiján.

Sin embargo, Charles Leclerc fue penalizado después de la competición con 20 segundos y el argentino de Alpine ascendió hasta el séptimo lugar, por lo que sumó seis puntos. Su compañero Pierre Gasly abandonó en el inicio por un toque con Liam Lawson (Racing Bulls).

En este contexto, se conoció el emotivo diálogo por radio entre Colapinto y el ingeniero de Alpine. El bonaerense recibió la felicitación Stuart Barlow, una vez que cruzó la línea de meta.

“Bien hecho, muy buen trabajo”, le dijo apenas se consumó el octavo puesto. “Bravo, bravo, bravo, buen trabajo”, añadió. “amigo, estoy muy orgulloso, tan orgulloso... Hicieron un trabajo increíble”, le agradeció el argentino a todo el equipo. “Manejaste muy bien todo el fin de semana, hiciste un trabajo sólido en una pista que no conocés”, le devolvió Barlow. “Gracias, Stu. Estoy muy contento”, concluyó el piloto.



Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con la victoria —tercera consecutiva— y estiró su ventaja en la cima del Campeonato de Pilotos. Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren completaron el podio. Charles Leclerc (6°) se golpeó contra el muro en la última vuelta y perdió posiciones con George Russell (4°) y Max Verstappen (5°).

El argentino completó una impresionante actuación en Miami. Después de una salida algo floja, aprovechó un trompo de Verstappen en la largada y recuperó varias posiciones para ubicarse séptimo. Desde entonces, el joven de 22 años exprimió el monoplaza A526 de Alpine y estiró al máximo los neumáticos medios, al punto de que logró posicionarse cuarto por las paradas a boxes del resto.

Luego de realizar su detención, se asentó en el octavo lugar y le sacó 20 segundos de diferencia a Carlos Sainz. El notable ritmo con el que giró le permitió terminar cerca de los primeros puestos, algo que brindó frutos después de la penalización que le impusieron a Leclerc. Con siete unidades escaló hasta el 11° lugar en la tabla de posiciones.

Por qué sancionaron a Charles Leclerc en el GP de Miami:

Charles Leclerc recibió un recargo de 20 segundos en su tiempo final de carrera tras recibir una penalización de Drive Through impuesta una vez terminada la competencia. El motivo fue que, en la última vuelta y tras un choque contra el muro, el piloto de Ferrari cruzó los límites de la pista de manera reiterada, obteniendo una ventaja deportiva que los comisarios consideraron injustificada bajo el Artículo B1.8.6 del reglamento.

Aunque Leclerc argumentó que el monoplaza no giraba bien hacia la derecha tras el impacto, los comisarios determinaron que un problema mecánico no es excusa para abandonar la pista y sacar provecho de ello.

Eso sí, se salvó de una sanción extra por el estado del auto, ya que no se encontraron pruebas de que el daño fuera lo suficientemente evidente o peligroso como para obligarlo a detenerse antes de ver la bandera a cuadros.

“Vamos por buen camino”:

El piloto argentino se mostró eufórico al concluir el fin de semana del Gran Premio de Miami de F1, en donde se destacó con el renovado Alpine.

“Estoy muy contento con el resultado, y con la mejoría que tuvimos en la performance que fue muy positivo. Le agradezco al equipo por el esfuerzo, haber traído las mejoras, el chasis nuevo, que me ayudaron a ser competitivo para encontrar el rumbo y sumar puntos”, expresó.

El encuentro con Messi:

El paddock de la Máxima en Miami se revolucionó en la previa de la carrera por la aparición de Lionel Messi junto a su familia. El astro argentino, que se subió al monoplaza Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, aprovechó la situación para encontrarse con Colapinto.

“En estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños, como conocer a Messi, mi ídolo. Fue una felicidad enorme verlo otra vez, charlar con él y que me apoyara con toda su familia”, dijo el piloto argentino.

“¡Habría que traerlo a todas las carreras! Estoy muy feliz por conseguir el buen resultado y por darle algo lindo de vuelta a los argentinos«, expresó un eufórico Colapinto sobre su encuentro con Lionel Messi”, agregó.

"Estaban todos entrando en calor y yo sacándome fotos y hablando con Lio", relató Colapinto sobre su encuentro con Messi previo a la carrera.

Colapinto enamorado:

Tras lucirse a bordo del Alpine A526 en la clasificación para el Gran Premio de Miami, el argentino de 22 años celebró en el paddock junto a su equipo y su novia, Maia Reficco, quien volvió a estar cerca del piloto.

La actriz estadounidense se acercó al corredor, lo abrazó y le dio un tierno beso en la boca, mientras lo felicitaba por la carrera que había hecho en el circuito estadounidense. Lo acompañó en todo momento.

No es la primera vez que se los ve a Colapinto y a Reficco juntos, ya que durante la jornada del Sprint del viernes, la pareja también celebró los buenos resultados con un beso apasionado que despertó comentarios positivos en las redes sociales luego de la viralización de las imágenes.