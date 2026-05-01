Se conoció la secuencia completa del Policía de la Ciudad que disparó 18 veces para matar a una motochorra

A varios días de la balacera en González Catán, se conoció la secuencia completa del tiroteo entre un Policía de la Ciudad y una pareja de motochorros que terminó con una mujer de 20 años muerta.

El inspector, un hombre de 48 años, continúa detenido y es investigado por “exceso de legítima defensa”, ya que vació el cargador de su pistola reglamentaria, disparando 18 veces.

Diez de los tiros dieron en la mujer fallecida mientras que al menos uno de ellos alcanzó al cómplice que huyó a pie y es intensamente buscado. La secuencia ocurrió en Da Vinci y Montgolfield cuando el efectivo estaba de civil y fuera de servicio.

Los motochorros se acercaron en una Honda Wave 110 blanca, intentaron asaltarlo con un arma y dieron comienzo al tiroteo.