Movimientos las 24 horas, gente armada y la denuncia de un vecino: vendían cocaína desde su casa

El procedimiento se desarrolló a raíz de un requerimiento judicial que encomendó a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de esta Institución, iniciado en febrero del corriente año.

Luego de diversas tareas de campo e inteligencia, los efectivos federales lograron determinar que las fincas investigadas eran utilizadas no solo como residencias de los involucrados, sino principalmente como centros de acopio y expendio de estupefacientes en pequeñas dosis, afectando la tranquilidad de los vecinos de la localidad de Mariano Acosta.

Con la totalidad de las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción N°9, a cargo del Dr. Emiliano Hugo Rodríguez Reggiani, se libraron tres órdenes de allanamiento. Durante las irrupciones, el personal policial logró la detención de un hombre y una mujer mayores de edad.

Asimismo se secuestraron varias dosis de cocaína, aproximadamente 820 gramos de cogollos de marihuana, 21.750 pesos y demás elementos de interés.

Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.