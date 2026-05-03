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Policiales

Movimientos las 24 horas, gente armada y la denuncia de un vecino: vendían cocaína desde su casa

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA desarticuló una red de narcomenudeo que operaba en la localidad de Mariano Acosta.
 

Por Redacción

Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 10:57

El procedimiento se desarrolló a raíz de un requerimiento judicial que encomendó a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de esta Institución, iniciado en febrero del  corriente año. 

Luego de diversas tareas de campo e inteligencia, los efectivos federales lograron determinar que las fincas investigadas eran utilizadas no solo como residencias de los involucrados, sino principalmente como centros de acopio y expendio de estupefacientes en pequeñas dosis, afectando la tranquilidad de los vecinos de la localidad de Mariano Acosta.

Con la totalidad de las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción N°9, a cargo del Dr. Emiliano Hugo Rodríguez Reggiani, se libraron tres órdenes de allanamiento. Durante las irrupciones, el personal policial logró la detención de un hombre y una mujer mayores de edad. 

Asimismo se secuestraron varias dosis de cocaína, aproximadamente 820 gramos de cogollos de marihuana, 21.750 pesos y demás elementos de interés.

Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

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