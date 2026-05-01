Rescataron a 17 menores que trabajaban en un taller clandestino manejado por bolivianos

El procedimiento fue ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, ya que el lugar tenía una clausura por riesgo edilicio de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

El ph de Barzana 1236, a una cuadra y media de la avenida De los Constituyentes, estuvo usurpado por más de 15 años y los oficiales debieron ingresar por la fuerza, ya que los okupas, algunos de ellos de nacionalidad boliviana, se negaban a abrirles. En la planta baja habían montado un taller textil clandestino y en la terraza construyeron viviendas precarias sin permiso de obra.

“Esto es lo que protegen los defensores de okupas. Una casa usurpada por 15 años y adentro 17 menores explotados por extranjeros en un taller textil clandestino. Rescatamos a los chicos y el inmigrante ilegal será expulsado del país. Ley y orden”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Autoridades del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comprobaron que había menores que trabajaban allí. Se le dio intervención también a la Dirección de Migraciones y resultó que allí vivía un inmigrante boliviano que tenía orden de detención por pedido del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Lara Correa. Le habían cancelado la residencia a fines de 2022.

Para garantizar el orden y respetar la propiedad privada en la gestión de Jorge Macri ya fueron recuperadas 740 casas tomadas y restituidas a sus dueños.

El Jefe de Gobierno agregó: “En torno a una vivienda ocupada ocurren muchas cosas malas. Hay narcomenudeo, mucho delito que se oculta. Lo que arranca mal termina peor. Está el que sale y roba, o aprieta como trapito; hay derechos de niños vulnerados, hay trata. Y hay gente buena que paga un alquiler de buena fe por un lugar invivible. Si alguien cree que eso es libertad, no entendió nada”.

En poco más de dos años fueron desalojados ex hoteles tomados donde se vendían drogas y se refugiaban tratantes de personas en Constitución, San Telmo y Flores. Hay propiedades recuperadas que se convirtieron en centros de inclusión familiar, como el Hotel “Sol y Luna” de Balvanera, o en comercios, como fue el caso de Fulvio Arrigoni, dueño de una popular cantina en La Boca y que, tras la restitución de un inmueble tomado, pudo ampliar su restaurante.