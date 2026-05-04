“Trabajá en silencio y sin esperar resultados”: el consejo de Coscu para sus seguidores

En el marco de una entrevista íntima, Coscu reflexionó sobre el impacto de la fama, la presión de sostener el éxito y cómo cambió su relación con el trabajo después de convertirse en uno de los referentes más importantes del streaming en habla hispana.

Además, reveló su deseo de enamorarse, formar una familia y la necesidad de aprender a disfrutar los logros sin vivir atrapado en la búsqueda constante de nuevas metas.

También compartió un análisis sobre la inteligencia, la soledad y los vínculos genuinos en tiempos de hiperexposición, recordó la influencia fundamental que tuvieron sus padres en su vida y explicó por qué considera que ayudar a los demás es uno de los valores más importantes.

Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, se hizo popular por sus transmisiones en YouTube y Twitch, su estilo espontáneo y su fuerte conexión con las nuevas generaciones.

Fue uno de los grandes impulsores del streaming en el país y fundador de la Coscu Army, una comunidad que marcó una etapa dentro del mundo gamer y del entretenimiento digital. A lo largo de su carrera también participó en eventos musicales, proyectos solidarios y competencias vinculadas a los esports, consolidándose como una de las figuras más populares de internet en Latinoamérica.

El recuerdo de su “yo” del pasado:

“Para mí lo más valioso que puede tener una persona son sueños, ganas, hambre. Yo cuando empecé no tenía techo y hoy cada vez que puedo, bajo un poco más el techo, porque me doy cuenta que no tener techo a veces es un poco peligroso”, afirmó el streamer.

Y explicó: “Porque veo personas que están ‘por encima de mí’ con respecto a la carrera de streamer y me asusta un poco. Ese chico, digamos que arrancaba hace 14 o 15 años, no le asustaba nada. Tenía todo para ganar”.

“Quiero tener un hijo, quiero tener familia y el stream, y con respecto al hijo que idealizo y que quiero tener, el stream va en contra. En contra digo en un camino en contra. Y no quiero que se malinterprete. Digo en contra porque yo creo que cuando yo tenga un hijo no va a haber más nada, o al menos eso quiero, darle todo mi tiempo, no quiero que sea una segunda prioridad y hoy mi primer prioridad es el stream, siento yo, mi trabajo”, reveló respecto a sus ganas de ser padre.

También reflexionó: “Una de las cosas más lindas era que cuando se iba a dormir, yo literal me tiraba a la cama y pensaba: 1El stream de mañana va a ser una locura’. Y hoy me pasa que antes de prender el stream estoy nervioso porque digo: ‘¿Qué carajo voy a hacer?’ Ya son 15 años y es más difícil”.

“Hay mucha presión, la gente espera mucho y yo no quiero defraudar a nadie”, ratificó.

Una charla con su madre:

“Una vez en la pileta tuve una charla con mi mamá re importante. Me estaba yendo muy bien, no paraba de crecer y cada día era más grande y tenía más viewers y me pasaban cosas más grandes y mi mamá me agarró y me dijo: ‘Hijo, ¿hasta cuándo vas a seguir superándote? ¿Cuándo vas a detenerte a abrazar todo lo que lograste?’”, contó.

En este contexto, expresó: “Esa charla me pegó a un nivel que nunca me la voy a olvidar y empecé a mirar lo que tenía. Miré mi casa, mis amigos, miré mi vida y dije: ‘Wow’. Banco un montón perseguir la zanahoria cuando tenés mucho hambre, pero perseguir la zanahoria sin hambre, creo que ahí hay un problema”.

Y compartió un mensaje: “Más allá del juego que le pongo con la zanahoria, el mensaje es que ojalá todas las personas que fueron logrando a medida que pasó el tiempo cosas que se propusieron, puedan detenerse a disfrutarlas. Yo era un enfermo del trabajo y del éxito y empecé a querer disfrutarme”.

Qué le diría al Martín de sus comienzos:

“El Martín nuevo al Martín de hace 15 años le puede decir: ‘Cuidado con la fama, te trae un montón de amigos que no son amigos’, pero no lo advertiría de eso, porque creo que también te construye como persona el entender eso”.

Y siguió: “Y si te lo dicen, no lo vas a entender. Lo tenés que vivir y experimentar y te tiene que salir ese callo de la herida. Porque también si yo le dijera al Martín de hace 15 años: ‘Cuidado con la fama, que está sobrevalorada en algún punto. La gente piensa que es lo más increíble. Mirá, sos famoso, te reconocen.

Asimismo, reflexionó: “Pero como todo, tiene sus cosas malas. Yo anhelo, como cualquier persona enamorarme de nuevo y tener novia, formar una familia, etcétera. Y creo que eso también es algo que la fama condiciona bastante, porque cuando vos tenés fama, plata y esas cosas, por ahí es un poco más difícil encontrar a esa persona incondicional, a esa persona que no te quiere por lo que tenés, sino por lo que sos”.

¿Coscu kiosquero?

“Yo quería ser kiosquero en una época de mi vida, estaba obsesionado y yo salía de la escuela e iba al quiosco de Ricky y veía que lo tenía todo ordenado, que le llegaban las figuritas, que tenía un montón, que al hijo le daba figuritas Ricky, las que sobraban, qué sé yo. Me encantaba la idea de ordenar el quiosquito, tener mi kiosquito”, contó.

“Y si yo hubiera sido kiosquero, te juro que ya estaría casado, totalmente enamorado y ya tendría hijos. ¿Por qué? Porque dentro de mi panorama tendría, vamos a poner un ejemplo, dos pibas que me gustan de la facu, una piba del barrio que conozco y entre cinco o diez haría, viste, como un equilibrio, porque no podría pensar en tal, no, tal puede ser la madre de mis hijos. No, no lo pensás”, agregó.

La persona más inteligente que conoce:

El streamer afirmó que la persona con más inteligencia es su papá: “Mi papá era una locura. Era brillante. La inteligencia mucha gente la confunde con una persona culta o una persona que se sabe comunicar. Y la inteligencia es un conjunto de cosas. La inteligencia obviamente tiene muchas descripciones o definiciones. Tampoco soy un experto, pero me encanta esa palabra y me encanta el significado de esa palabra”.

Y añadió: “La inteligencia básicamente es la habilidad para resolver lo que sea en la vida, ya sea tuya o de otra persona, resolver es ser inteligente. De la forma que puedas, con los recursos que tengas y que puedas. Hacer un chiste rápido es ser inteligente. Pero la supervivencia también depende de la inteligencia”.

“Hablar con seguridad sobre algo y sobre todo cuando das datos, te hace ver como una persona inteligente, porque está mal el concepto de inteligencia. Inteligente es un pibe que con nada hace todo. Inteligente es un pibe que no tiene herramientas o que la vida no le ha dado herramientas y ha logrado cosas increíbles. Y a mi papá lo puse como ejemplo porque a todo esto que vengo hablando, él lo reunía todo”, agregó sobre su padre.

La inteligencia que siente más desarrollada:

“Considero que tengo inteligencia emocional es la más desarrollada y me considero una persona inteligente. Imaginate que una de las cosas que creo que más me ha hecho o más me ha mostrado como una persona inteligente a mí es contrastar un poco con el chiste fácil de decir: ‘Este es un estúpido, dice ‘buenardo’ y, y la pegó’”, dijo.

Y continuó: “Yo pegué la camarita y me puse a hablar y empecé a hablar, hablar, hablar, hablar y me empezó a ir bien. Y no existía, no había nadie en Argentina que haga streams de IRL, no existía. Era algo que yo sabía que me iba a llevar a algún lado. Como que lo presentía y estaba obsesionado con seguir creciendo y que sea cada vez más”.

“Un dicho que me marcó es que el ignorante es más feliz que el inteligente, 100 por ciento. El inteligente se preocupa por un montón de cosas y el inteligente ve mucho más. El inteligente se para y ve algo con una profundidad mucho mayor a la que lo ve una persona que solo disfruta, ¿viste?”, pensó.

En la misma charla, expresó: “La imaginación también es parte de la inteligencia. La persona que tiene mucha imaginación y es muy rápida imaginando y creando en su mente, también es inteligente. Y también puede saturarse, ¿no? Yo siento que cuanto más tengas en la cabeza, cuanto más materia gris tenés, más elaborado es todo acá adentro (señala la cabeza)”.

Dibujar el futuro:

Tras hablar del pasado y del presente, el streamer se refirió al futuro: “En mi cabeza estoy dibujando todo el tiempo mi futuro, mi presente, tratando de que no me distraiga tanto el pasado. Pienso en lo que viene con el tema laboral, lo que viene con respecto a mi vida, estar o tratar de estar preparado. Usar bien el tiempo es algo a lo que yo trato de abocar la mucha o poca inteligencia que poseo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos”.

“Yo le hablo a la gente que me cree y que me quiere. El que no me cree y no me quiere va a decir: ‘Este es un pelotudo, este se piensa que la vida es color de rosas’. Pero yo sé que hay pibes que les llega lo que les digo y que espero que cuando tengan que tomar una decisión en la vida, no la tomen con respecto a urgencias económicas”, expresó.

Más aprendizajes de sus padres y la familia:

“Soy así gracias a mi papá y a mi mamá. Mi papá no estaba nada encima, pero si yo lo necesitaba, estaba ahí siempre. Y con respecto a los esfuerzos, mi mamá también. Toda una vida dedicada. Por suerte todo lo que tengo lo tengo porque mis padres asumieron la responsabilidad de tener hijos y lo pudieron realizar no solo responsablemente, sino apasionadamente”, relató.

Y sumó: “Creo que ahí hay una clave muy importante en cuanto al desarrollo personal de los que vienen después, que es el tiempo, la atención, la contención que le puede llegar a dar su familia en los años que más lo necesita esa persona”.

“Por eso yo, como te digo, aparte de ser un privilegiado en lo material, fui un privilegiado en cuanto a la contención familiar, a la familia que tuve, las bajadas de líneas que tuve. Otros quizá carecen de esas posibilidades. La familia te construye como persona”.

Una reflexión final y la importancia de ayudar:

Antes de finalizar la entrevista, el streamer expresó: “Yo creo que todas las personas somos distintas. Pero si hay algo que siempre me gustó mencionar, que también es algo que heredé, es la importancia de ayudar”.

“Creo que ayudar es una de las palabras más lindas del abecedario por lo que significa y creo que a veces uno piensa en la palabra ayudar y contempla una idea de ‘yo doy y no recibo nada’. Pero yo le doy una vuelta más y para mí es tan lindo ayudar y la sensación de haber ayudado, de haber sido útil para otra persona”, agregó.

En la misma línea, dijo: “Ahí es donde esta falsa fantasía de recomendarle siempre a mis seguidores que ayuden, que si ven a una viejita en el supermercado le pregunten si necesita algo. Si la ven que quiere agarrar algo, que se ofrezcan como voluntarios a ayudarla, que la acompañen, que le hagan un chiste, que le hagan un comentario”.

“Yo me hice grande porque compartí la torta que iba a comer yo solo. Si hubiera sido yo solo comiendo una torta, no se hubiera ido para arriba el streaming, porque yo realmente no soy un buen streamer. Un buen streamer está todo el tiempo leyendo el chat, gritando, comentando, viviéndola. Yo estoy re chill ahí, tiro alguna idea, digo buenardo, digo algunas cosas (risas), pero tengo mucho más de lo que me merezco. La vida me devolvió esa generosidad”, concluyó.