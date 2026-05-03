No tenía título, usaba su casa como estudio jurídico y falsificó la firma de una jueza

La titular del Juzgado de Familia N° 2 recibió un expediente vinculado a un régimen de visitas y la cuota alimentaria de un padre y se llevó una sorpresa: era la primera vez que lo veía, pero llevaba su firma.

Ante la posibilidad de un caso de suplantación de identidad y fraude, la jueza alertó a la policía que, a través de unas las partes involucradas, rastreó al autor de la maniobra. Se trataba de un supuesto abogado, contratado por redes sociales, que operaba desde su casa en San Martín simulando tener un estudio jurídico.

Al allanar al hombre de 35 años, constataron que el lugar no contaba con habilitación y que el acusado no tenía registros para ejercer la actividad profesional.

Al allanar el supuesto “estudio jurídico” los efectivos encontraron 12 sellos de distintas profesiones, una notebook con información sensible para la causa y dos recetarios en blanco. Quedó detenido.