Dos mecheras chilenas y un peruano simulaban ser clientes y se dedicaban a robar farmacias

La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes extranjeros, un hombre peruano de 38 años con antecedentes y una condena por delitos contra la propiedad, y dos mujeres chilenas de 38 y 39, tras robar perfumes y cremas en una farmacia del barrio de San Nicolás.

El hecho ocurrió en un local de la calle Carlos Pellegrini al 400, donde los imputados robaron productos y luego escaparon.

A partir de la denuncia del damnificado, personal de la Comisaría Vecinal 1ª, que realizaba tareas de prevención en la zona, detectó el vehículo en el que se desplazaba la banda y rápidamente lo interceptó en Carlos Pellegrini y Avenida Del Libertador, en el barrio de Retiro.

Los tres ocupantes fueron detenidos y tenían en su poder 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el cabello y una mochila.

Posteriormente, los agentes constataron que los imputados habían robado ese mismo día, momentos antes, en otra sucursal de la misma farmacia ubicada en Yrigoyen al 900, bajo la misma modalidad.

Asimismo, se estableció que los tres formarían parte de una organización dedicada a este tipo de robos en comercios de la Ciudad.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de Manuel Bruniard.