Salían de un club y una madre enfrentó a los ladrones para bajar a sus hijos del auto

Tres mujeres y sus hijos, todos menores de edad, fueron víctimas de un violento robo a la salida de un club en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, donde una banda de cuatro delincuentes armados les sustrajo el auto en el que se disponían a retirarse.

El hecho ocurrió minutos antes de las 22.15 en la sede deportiva de la Unión Vecinal, ubicada sobre la calle Pilcomayo al 1400, entre Coronel Cárdenas y J. Toll, cuando las víctimas finalizaban actividades deportivas junto a sus hijos.

Según se observa en las imágenes, los niños jugaban unos instantes a la pelota en la vereda mientras sus familiares cargaban pertenencias en un Fiat Cronos. En ese momento, un vehículo se cruzó en la escena y de su interior descendieron los asaltantes, quienes, con los rostros cubiertos y armas de fuego, amenazaron a las mujeres al grito de “quietos o disparo”.

En medio de la situación de extrema tensión, que se extendió por unos 50 segundos, una de las madres —identificada como Angie— protagonizó una arriesgada maniobra para proteger a los menores, que aún se encontraban dentro del vehículo. La mujer tomó de la mano a uno de los delincuentes que la apuntaba, con el objetivo de ganar tiempo y permitir que los chicos descendieran del rodado sin resultar heridos.

Finalmente, los atacantes lograron poner en marcha el Fiat Cronos y escaparon a toda velocidad. El vehículo, según se informó, aún no fue recuperado.

Tras el hecho, los menores quedaron en estado de shock y se abrazaron entre sí, en una escena que fue descripta por testigos como desgarradora.

La causa fue caratulada como “robo automotor” y quedó a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Matanza, quien dispuso distintas medidas para identificar a los sospechosos y avanzar con su detención.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad en las inmediaciones del club, un espacio habitual de concurrencia para familias y niños que practican distintas actividades deportivas.