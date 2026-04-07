Boqueteros chilenos entraron a una distribuidora por el techo y un detalle les frustró el golpe

Dos delincuentes de nacionalidad chilena fueron detenidos en la ciudad de La Plata luego de ser sorprendidos dentro de una distribuidora a la que habían ingresado a robar mediante un boquete en el techo.

El hecho se registró en la intersección de las calles 208 y 32, en un predio correspondiente a la Distribuidora Reales, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) que realizaba tareas de prevención en fábricas y polos industriales tomó conocimiento de la activación de una alarma.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el sereno del establecimiento, identificado como Hugo Insfran (58), quien refirió que se habían disparado los sensores internos del sistema de seguridad.

Con apoyo de personal del Subcomando Oeste, los uniformados montaron un operativo cerrojo y establecieron un perímetro, tras lo cual detectaron la presencia de al menos dos personas en el interior del predio.

Una vez asegurado el lugar, los policías ingresaron por un boquete realizado en el techo y procedieron a la aprehensión de los sospechosos, identificados como Elvis Alejandro Vengara Tobar (49) y Michael Ernesto Vergara Tobar (44). Fue en el marco de un operativo a cargo de la Departamental y la Comisaría 7ma.

Durante el procedimiento, se secuestraron dos armas de fuego —un revólver calibre .32 marca Pucará con siete cartuchos intactos y otro sin numeración visible con seis municiones—, además de teléfonos celulares, pasamontañas, guantes, herramientas utilizadas para forzar accesos y cajas de seguridad, y el DVR del sistema de videovigilancia del lugar.

Según indicaron las fuentes, uno de los detenidos, Vengara Tobar, registraba un pedido de captura activo desde abril de 2022 por una causa de robo en grado de tentativa, a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Quilmes.

La víctima resultó ilesa y no se registraron enfrentamientos durante el operativo, dijeron fuentes de la investigación.

Interviene en la causa la UFI en turno, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso las actuaciones de rigor y el traslado de los aprehendidos a sede judicial.

En tanto, los investigadores analizan la posible vinculación de los detenidos con otros hechos de similares características ocurridos en la zona y jurisdicciones aledañas.

La causa fue caratulada como “robo doblemente agravado por efracción y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”, junto con “robo en grado de tentativa” en el caso del imputado con captura vigente.

La modalidad empleada coincide con otros hechos registrados recientemente en el cordón industrial platense, por lo que no se descarta que los sospechosos integren una banda dedicada a este tipo de ilícitos.

Se aguardaban los resultados de las pericias a cargo de Policía Científica, que trabajó en el lugar en busca de rastros y huellas,

También se analizarán las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido previo de los imputados y determinar si contaron con apoyo logístico externo.