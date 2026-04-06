Montaron una red de trata en la villa 21-24: cayó la madama de “Dulce capricho”

La Policía de la Ciudad realizó cinco allanamientos simultáneos en la villa 21-24 de Barracas, en el marco de una investigación por trata de personas, que culminaron con dos detenidos y el secuestro de abundante material de interés para la causa.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por la División Trata de Personas del Departamento Delitos contra las Personas de la Policía de la Ciudad, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias y a requerimiento de la Justicia bonaerense.

Los operativos se desarrollaron en cinco domicilios del asentamiento, donde los efectivos concretaron las requisas en forma coordinada y simultánea, con resultados positivos.

En el primero de los objetivos, sobre la avenida Iriarte al 3800, funcionaba un local denominado “Dulce Capricho”, y allí fue detenida una mujer que estaba a cargo y se incautaron ocho teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, tablets, cuadernos con anotaciones y documentación relevante.

En el segundo domicilio, ubicado en la manzana 22 de la villa 21-24, los investigadores secuestraron doce celulares, varias notebooks, documentación, tarjetas de Mercado Pago y cuadernos vinculados a la pesquisa. Al momento del procedimiento no se encontraban los moradores.

En el tercer objetivo, también en la manzana 22, se incautaron cuatro teléfonos.

En la vivienda correspondiente al cuarto objetivo, también ubicada en la manzana 22, fue detenido un hombre y se secuestraron seis celulares, tres armas de fuego —dos revólveres calibre .38 y una pistola calibre 7.65— con sus respectivas municiones, además de una laptop y dispositivos de almacenamiento.

Por este hallazgo se iniciaron actuaciones paralelas en la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del Auxiliar Fiscal Dr. Benjamín Otamendi, por tenencia ilegítima de arma de guerra.

Finalmente, en el quinto domicilio, ubicado en la manzana 21, se incautaron más de 500 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y documentación de interés.

Los dos detenidos, un hombre y una mujer mayores de edad, fueron trasladados y entregados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, así como la totalidad de los elementos secuestrados y las actuaciones fueron remitidos al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Intervino en la causa el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo de la Dra. Mariela Bonafine.