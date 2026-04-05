Un menor en moto cruzó en rojo y chocó contra el auto de un hombre con 0.90 g/l de alcohol en sangre

Un menor de edad que circulaba en moto resultó herido tras protagonizar un choque contra un auto conducido por un hombre con 0,90 gramos de alcohol en sangre, en un hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.

El siniestro vial se registró sobre la avenida Perón, cuando el joven se desplazaba a alta velocidad y cruzó un semáforo en rojo, impactando contra la parte trasera de un vehículo que giraba a la izquierda en dirección a la calle Sarmiento.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y cayó pesadamente sobre el asfalto, en una escena que quedó registrada por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió activar rápidamente el protocolo de asistencia.

Minutos después arribaron al lugar agentes de Tránsito y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron al menor al Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” para una mejor atención.

En tanto, al conductor del auto se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 0,90 gramos de alcohol en sangre, por lo que las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y a labrar la correspondiente infracción.

Según informaron fuentes del caso, ambos involucrados se encuentran fuera de peligro.