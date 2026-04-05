Motochorros tiraron al piso a una jubilada con un bastón para robarle: sufrió graves heridas

Una jubilada fue brutalmente asaltada por motochorros que la atacaron a golpes para robarle la cartera cuando esperaba en una esquina, y como consecuencia de la agresión debió ser trasladada a un centro de salud con heridas de consideración.

El violento hecho ocurrió cerca del mediodía en la calle Arbo y Blanco al 200, donde la víctima esperaba que la familia terminara de bajar las cosas de la camioneta cuando fue sorprendida por un matrimonio de delincuentes que se movilizaba en moto.

Los asaltantes subieron con el rodado a la vereda, la abordaron y comenzaron a tironearle el bolso. En medio del forcejeo, la mujer fue derribada y golpeó su rostro contra el suelo, tras lo cual los agresores lograron sustraerle la cartera y se dieron a la fuga.

Vecinos de la zona intentaron perseguir a los sospechosos, mientras que la víctima quedó tendida en el lugar con diversas lesiones, por lo que fue asistida y trasladada a un centro de salud.

A partir de los datos recabados, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y lograron demorar a un hombre de 30 años y a una mujer de 28, quienes circulaban en una moto Zanella ZB de color azul, presuntamente utilizada en el hecho

Ambos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por “supuesto robo”, mientras se avanza con la investigación.