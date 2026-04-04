Esperaba un Uber, un delincuente le pegó con una piedra en la cabeza y le robó el celular

Eran las 6 y 25 de la mañana y todavía estaba oscuro. Una joven estaba llegando tarde a trabajar, por lo que decidió pedir un auto de aplicación. Al ver que ya estaba cerca, salió a la calle y siguió el recorrido desde el celular.

Sin embargo, no estaba sola en la cuadra. Las cámaras de seguridad de una casa ubicada en la vereda de enfrente registraron la presencia de un hombre que llevaba un carrito para hacer las compras, al estilo jubilado.

El delincuente se acercó de forma silenciosa y cuando la tuvo a la distancia óptima, le pegó con una piedra que tenía en la mano. En total, fueron dos golpes que la dejaron tirada y con una hemorragia. Agarró el teléfono y salió corriendo.

La joven gritó durante varios segundos: “¿qué hacés?”. Sin embargo, terminó desvaneciéndose en medio de la vereda.

Los vecinos denunciaron que no era la primera vez que se veían ese tipo de arrebatos en el barrio. Pidieron identificar al responsable y reforzar la seguridad, teniendo en cuenta además, que ocurrió a una cuadra del Colegio 24 sobre la calle San Javier.