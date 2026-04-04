Los echaron del boliche y a metros de la puerta sacó una pistola para amenazarlos

Eran las 4 de la mañana y la noche ya venía picante. Dos jóvenes fueron echados del boliche luego de una pelea con otro grupo. Salieron caminando, pero él se quedó con bronca, sacó una pistola y apuntó al aire para amenazarlos a todos.

Las cámaras del centro de monitoreo de Banda del Río Salí detectaron la escena y ante la posibilidad de que vidas se pongan en riesgo, los rastrearon hasta la puerta de una casa. Allí, sorprendidas por los oficiales, empezaron a correr por unos callejones.

Sin embargo, gracias al apoyo de un dron, los efectivos armaron un operativo cerrojo y los detuvieron en la zona de Estoquín y Constitución.

Al requisarlos descubrieron que se trataba de una réplica de arma de fuego. A su vez, tanto el hombre como la mujer, tenían entre la ropa bolsitas de droga y dinero en efectivo.