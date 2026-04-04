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Policiales

Los echaron del boliche y a metros de la puerta sacó una pistola para amenazarlos

La central de monitoreo fue clave para el arresto de una pareja en Banda del Río Salí luego de verlos con un arma en el medio de la calle. Tenían drogas y efectivo.
 

Por Redacción

Sabado, 04 de abril de 2026 a las 12:51

Eran las 4 de la mañana y la noche ya venía picante. Dos jóvenes fueron echados del boliche luego de una pelea con otro grupo. Salieron caminando, pero él se quedó con bronca, sacó una pistola y apuntó al aire para amenazarlos a todos. 

Las cámaras del centro de monitoreo de Banda del Río Salí detectaron la escena y ante la posibilidad de que vidas se pongan en riesgo, los rastrearon hasta la puerta de una casa. Allí, sorprendidas por los oficiales, empezaron a correr por unos callejones. 

Sin embargo, gracias al apoyo de un dron, los efectivos armaron un operativo cerrojo y los detuvieron en la zona de Estoquín y Constitución. 

Al requisarlos descubrieron que se trataba de una réplica de arma de fuego. A su vez, tanto el hombre como la mujer, tenían entre la ropa bolsitas de droga y dinero en efectivo.

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