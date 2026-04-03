“Me ofreció medias y me robó”: detuvieron a falso vendedor ambulante gracias al sistema ESCUDO

La noche estaba linda y había ido a caminar al Paseo de la Costa para estar cerca del Río de la Plata. En determinado momento, se le acercó un muchacho, que con un elaborado speech mediante, le ofreció medias.

El hombre, que quiso tener un buen gesto y comprarle un par, bajó la guardia, algo que fue aprovechado por el delincuente para sacarle de un manotazo el teléfono y comenzar a correr en la zona de Melo y Alfonsín.

La víctima fue rápido hasta uno de los Puntos Seguros ubicados en el lugar y llamó a la policía. “Me quiso vender unas cosas y me robó el celular”, relató. A su vez, le brindó a los oficiales detalles de la vestimenta: gorra, remera deportiva y con una bolsa verde.

Con dicha información, se activó el sistema ESCUDO que ubicó y siguió en tiempo real al ladrón. A través de las cámaras de seguridad, los agentes pudieron visualizar al masculino autor del hecho y se alertó a los móviles de la Patrulla Municipal que se encontraban trabajando por la zona.

Una vez capturado, al requisarlo, no tenía el celular en su poder, pero se lo encontró a 20 metros en las inmediaciones y se verificó que lo había descartado durante su intento de fuga. Se identificó al delincuente, un hombre de 23 años de edad con domicilio en San Justo, partido de La Matanza, y se lo trasladó a comisaría para que quede a disposición de la justicia.