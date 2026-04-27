Ladrón silencioso entra a las casas de madrugada para robar lo que está a mano

Un delincuente que actúa solo y con movimientos sigilosos es buscado en el partido bonaerense de Ezeiza, acusado de protagonizar una serie de robos en viviendas a las que ingresa durante la madrugada mientras sus ocupantes duermen.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso se desplaza con cautela, entra casi en puntas de pie para evitar ser advertido y “recorre” las propiedades para sustraer objetos de fácil acceso.

El hecho más reciente ocurrió alrededor de las 3.48, cuando el asaltante ingresó encapuchado y con gorra al garaje de una casa. Allí, tomó un trapo que se encontraba colgado sobre el espejo de un auto y lo utilizó para cubrir la cámara de seguridad.

No obstante, antes de obstruir el lente, el sistema de videovigilancia logró captar su rostro en primer plano, lo que ahora constituye una prueba clave para los investigadores.

El delincuente sustrajo una caja de herramientas y escapó sin ser detectado por los moradores de la vivienda.

Los investigadores le atribuyen al menos otros hechos de características similares en la zona y analizan distintas grabaciones para establecer su identidad. El sospechoso permanece prófugo.