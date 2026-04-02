Lucha contra el narcotráfico: Santa Fe redujo 70% los casos de homicidios en un año

En el 2022, la provincia de Santa Fe registró la impactante cifra de 400 asesinatos anuales, en gran medida vinculados a las disputas de territorio del narcotráfico y sus derivados. Uno de los debates más fuertes de los últimos años fue como parar la sangre y el terror en las calles.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmó una caída histórica del 70 % en los homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 en toda la provincia. Para las autoridades, las claves del plan de seguridad fueron el control de los presos de alto perfil en las cárceles, presencia policial en las calles y persecución penal.

Los números

- El período enero-marzo cerró con 35 homicidios dolosos, lo que representa una baja de más del 70% respecto de los años de mayor violencia (en 2023 se registraron 121 casos y en 2020, 124).

- Las cifras representan el valor más bajo desde que existe registro oficial, en contraste con años como 2022, que cerró con más de 400 crímenes anuales.

- El departamento Rosario registró 23 homicidios en el primer trimestre, mientras que La Capital contabilizó 7.

Medidas necesarias

Entre las reformas implementadas se destacan la desfederalización del narcomenudeo, la reforma del Código Procesal Penal, la creación de un área de Inteligencia provincial y el sistema de recompensas por los delincuentes más buscados.

Una de las medidas tomadas fue cortar las órdenes de asesinatos emitidas desde el interior de los establecimientos penitenciarios con un régimen especial para presos de alto perfil en la cárcel conocida como "El Infierno" en Piñeiro. A su vez, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la implementación del sistema Lince y la multiplicación por diez de efectivos en la calle.