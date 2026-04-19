Emboscaron a una familia y les robaron la camioneta que habían comprado el día anterior

Una familia fue víctima de un asalto cuando salía de su vivienda y, en apenas 20 segundos, un grupo de delincuentes les robaron la camioneta que habían comprado el día anterior en Mar del Plata.

El episodio se registró durante la mañana del sábado en la calle Termas de Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, en el barrio Malvinas Argentinas y quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

Según se observa en las imágenes, el conductor acababa de subirse a una camioneta Chevrolet blanca cuando un auto gris frenó de manera brusca detrás del rodado y le bloqueó cualquier posibilidad de escape.

De ese vehículo descendieron al menos tres asaltantes que actuaron de forma coordinada: uno de ellos forcejeó con el conductor para obligarlo a bajar, mientras sus cómplices rodeaban la camioneta y controlaban la escena.

En el interior del vehículo también se encontraban dos mujeres, quienes lograron descender y alejarse unos metros mientras pedían ayuda a los gritos. En medio de la situación, una de ellas exclamó “¡la alarma, la alarma!”, lo que activó el sistema de alerta vecinal y generó un fuerte sonido en la cuadra.

Ante la activación de la alarma y el riesgo de ser detectados, los delincuentes emprendieron una fuga desordenada: uno escapó a bordo de la camioneta sustraída, dos lo hicieron en el automóvil en el que habían llegado y un cuarto integrante huyó a pie.

“Me robaron la camioneta que había podido comprar después de años”, lamentó la víctima tras el hecho.