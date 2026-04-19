Usaban un kiosco como fachada para lavar plata del narcotráfico: era manejado por el clan de “Mameluco” Villalba

“Colorado El 32” era el nombre de un kiosco 24 horas que operaba en Caseros 2127. Su nombre, clara referencia a la ruleta, escondía una operación ilegal de una de las bandas narcos más poderosas de Argentina.

A partir de diversas tareas de inteligencia, la Superintendencia de Investigaciones y de Delitos Complejos y Crimen Organizado estableció que el lugar, que aparentaba ser un kiosco, era en realidad uno de los sitios utilizados por el clan de “Mameluco” Villalba para lavar dinero del narcotráfico.

Durante el procedimiento descubrieron que en la parte trasera tenía una oficina de cobros con posnet y máquinas de contar billetes. A su vez, había una oficina oculta donde se concretaban operaciones ilegales de cambios de divisas (dólares, euros y reales) y operaciones con monedas virtuales (Bitcoin, USDT, entre otras).

Los agentes establecieron que el sitio era regentado por un hombre apodado “Yanki”, heredero de una porción del negocio de “Mameluco” en San Martín. En total, detuvieron a seis hombres y dos mujeres que trabajaban en el sitio en diversos roles.

En total secuestraron cinco máquinas de contar billetes, 1 DVR, 4 Computadoras portátiles, $110.000 de dólares, $100.338.000 pesos, 9025 euros y 1700 reales. A su vez, encontraron 2 armas de fuego tipo pistolas calibre 9 mm con cargador y municiones intactas.