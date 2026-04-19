Solo sabían el color de la moto del ladrón y la inteligencia artificial los llevó hasta la puerta de su casa

El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial del Gobierno de Santa Fe, reconstruyó cada uno de sus movimientos en distintos robos, identificó su moto y acotó su zona de acción en la ciudad.

El primer paso fue detectar un patrón: mismo modo de actuar, misma vestimenta oscura y un dato clave que se repetía en cada hecho, una moto 110 cc de color roja. Con esa información, Lince comenzó a procesar registros de cámaras públicas y privadas en distintos puntos de la ciudad.

Así, cámara por cámara, el sistema siguió el recorrido del sospechoso antes y después de cada robo. Lo detectó circulando por arterias clave de la zona oeste, registrando horarios precisos, giros, detenciones y trayectorias, hasta reconstruir en detalle su desplazamiento en cada uno de los hechos.

Incluso logró establecer con exactitud cómo el autor llegaba al lugar, estacionaba el vehículo, cometía el delito y escapaba, permitiendo reconstruir la secuencia completa en pocos minutos.

Con todos esos datos aportados por Lince, la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante un allanamiento en un domicilio de Pasaje Flores al 3500, en la zona oeste de Rosario, donde se logró la detención del hombre de 43 años sindicado como autor de los hechos.

Durante el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una moto Honda Wave, indumentaria utilizada en los robos, un casco, una réplica de arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.