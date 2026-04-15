Montó un set de filmación, captaba mujeres para grabar videos sexuales y vendía las imágenes

Mediante un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de combatir la trata de personas en todas sus formas, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la ciudad de Rosario a un hombre acusado de explotación sexual a través de plataformas digitales.

La causa tuvo su origen en un llamado anónimo a la línea 145 para denuncias de casos de trata de personas del Ministerio de Seguridad Nacional, que alertaba que un hombre ofrecía dinero a mujeres jóvenes para grabar videos de contenido sexual, con la promesa de que el material sería difundido únicamente al exterior del país.

Ante esta situación, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), constató un perfil de la red social Instagram vinculado técnicamente a dicho sujeto, como así también la existencia de un grupo público de la aplicación de mensajería Telegram destinado a promocionar los distintos videos explícitos.

Como el sospechoso residiría en Rosario, el caso paso a tramitarse ante el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo y la Fiscal coadyuvante Dra. María Virginia Sosa, quienes encomendaron la investigación al Departamento Trata de Personas, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

A través de las tareas de campo desplegadas por los detectives federales, se determinó que el investigado reclutaba a través de engaño a jóvenes por intermedio de la red social Instagram, viajando por distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones, con el objetivo de reclutar y concretar encuentros para realizar videos de contenido sexual a cambio de dinero con la falsa promesa de que el material fílmico seria difundido en plataformas digitales de alcance internacional.

Con el aporte en la investigación del “agente revelador” se establecieron más de ciento cincuenta videos de producción sexual editados, protagonizados y comercializados por el acusado, vinculándolo a más de cincuenta mujeres, algunas menores de edad.

Ante esta situación, la dependencia actora en el mes de junio del 2025 realizó cuatro allanamientos a cuatro inmuebles ubicados en la ciudad de Rosario, Posadas provincia de Misiones y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculados al abusador y cómplices del mismo.

Durante los procedimientos se secuestraron notebooks, cámaras de fotos, lámparas profesionales de iluminación para el montaje de un set de grabación, juguetes sexuales, discos rígidos, tarjetas SD, tarjetas de ahorro y de crédito, criptomonedas, documentación de contratos apócrifos relacionadas a las víctimas.

El análisis de los elementos secuestrados, les permitió a los investigadores detectar dos domicilios uno en Rosario y otro en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, donde realizaría las actividades ilícitas el involucrado.

Con el material probatorio aportado, el Juzgado de Garantías de Rosario a cargo del Dr. Carlos Vera Barros ordenó el allanamiento a los inmuebles, donde se logró la detención del encausado.

El detenido argentino y mayor de edad, quedo a disposición del magistrado interventor, por el delito de trata de personas a través de medios digitales.