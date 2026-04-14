Contrabandistas atacaron a tiros a la Prefectura y balearon a una agente

Personal de la Prefectura Naval Argentina interceptó una embarcación que transportaba mercadería de contrabando en la zona de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, y una agente resultó herida tras un feroz tiroteo. El total de lo decomisado supera los 245 millones de pesos.





El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.924 del río Paraná (Paraje Cantera), donde efectivos de la Fuerza que patrullaban la zona fluvial detectaron un lanchón proveniente de la costa paraguaya cargado con gran cantidad de bultos, cuyos tripulantes, al advertir la presencia policial embicaron, rápidamente, en la costa, abandonaron la carga y huyeron por la densa vegetación.

Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el repliegue de los efectivos hacia zona segura. Durante esa maniobra, se registró un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya, resultando herida una integrante de la Agrupación Albatros, quien fue asistida de inmediato y trasladada a un centro de salud local. Se encuentra fuera de peligro.



Como resultado de la requisa, se constató que se trataba de 53 bultos que contenían electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas, artículos de valor comercial y otros elementos, todo de ingreso ilegal al país.

En el operativo intervinieron además fuerzas federales y provinciales, y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes.