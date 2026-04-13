Puso cámaras, se fue a un bar y vio por el celular cómo le desvalijaban el departamento

Un joven fue víctima de un robo en su departamento del barrio Cofico mientras se encontraba fuera de su vivienda, pese a haber instalado recientemente un sistema de cámaras de seguridad que permitió registrar el accionar de los delincuentes.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando la víctima, identificada como Valentín, salió de su domicilio para asistir a una reunión con excompañeros del secundario en un bar de la zona del Cerro de las Rosas. Según relató, pocos minutos después de retirarse comenzó a recibir alertas en su teléfono celular.

“Primero me llegó una notificación de que la cámara se había desconectado del wifi y enseguida otra por detección de movimiento. Cuando revisé las imágenes vi a dos personas dentro del departamento y me desesperé”, contó el joven.

De acuerdo a lo registrado por el sistema de videovigilancia, un hombre y una mujer ingresaron al inmueble y, en cuestión de minutos, sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos una computadora, una consola de videojuegos, dinero en efectivo, un reloj, un perfume y una colección de autos a escala.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los sospechosos accedieron al lugar mediante una llave magnética, sin forzar los accesos. “No sé cómo la obtuvieron, solo hay tres copias: una la tengo yo, otra mi pareja y la tercera un vecino de confianza”, explicó la víctima.

Tras el robo,la víctima radicó la denuncia, aunque manifestó su malestar por las demoras en el procedimiento y por la imposibilidad de recuperar los elementos sustraídos, pese a contar con datos de geolocalización de uno de los dispositivos robados en una zona cercana a la avenida Armada Argentina al 700.

“La Policía me dijo que no podía ir porque necesitaba una orden de allanamiento”, sostuvo el joven con indignación.