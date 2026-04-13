Tenía pedido de captura por abuso y dañó a palazos una cámara de seguridad

Un hombre de 27 años que tenía pedido de captura por un delito contra la integridad sexual fue detenido en la ciudad de Orán, luego de protagonizar un violento ataqueen el que intentó destruir a palazos una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió en el barrio 4 de Junio, donde operadores del Centro de Videovigilancia advirtieron a través de las imágenes el momento en que dos personas atacaban un domo de seguridad con un objeto contundente, en un intento por inutilizar el dispositivo.

Ante la situación, el Centro de Coordinación Operativa dispuso el envío inmediato de patrullas hacia el lugar. Al arribar, los efectivos lograron demorar a los sospechosos.

Tras la identificación, se constató que uno de ellos, de 27 años, registraba un pedido de captura vigente por un delito contra la integridad sexual, por lo que quedó a disposición de la Justicia. En tanto, un adolescente de 17 años también fue demorado por su participación en el hecho.

Las autoridades indicaron que el ataque provocó daños en el domo de videovigilancia, en un intento deliberado para evitar ser registrado por las cámaras de seguridad.