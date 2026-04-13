Entran a robar en grupo, se prueban ropa y se van corriendo con todo encima

Un grupo de adolescentes de entre 14 y 15 años fue denunciado por reiterados robos bajo una misma modalidad en un local de ropa deportiva de la localidad de San Francisco Solano, donde ingresan en grupo, simulan ser clientes, se prueban prendas y escapan con la mercadería encima. En el último ataque, una vendedora fue amenazada con un arma de fuego y reaccionó persiguiéndolos con una tijera.

El comercio, ubicado sobre la calle 845, había sido blanco de hechos similares en otras oportunidades. Según relataron fuentes del caso, al menos cuatro menores permanecieron dentro del local durante unos diez minutos, tiempo en el que acumularon distintas prendas como si fueran a concretar una compra.

“Me dan los conjuntos, chicos, porque me van a retar si los siguen manoseando”, les dijo la empleada, en un intento por ordenar la situación ante la cantidad de ropa que manipulaban.

Sin embargo, cuando ya tenían todo preparado para huir, los adolescentes amenazaron a la trabajadora y escaparon corriendo con prendas en la mano, en mochilas y también con la ropa que se habían colocado en los probadores.

Ante la situación, la vendedora reaccionó con enojo y salió a perseguirlos por la vereda. “Los voy a cagar a palos a todos, tómatelas”, les gritó mientras los corría con una tijera, en medio de la indignación por los reiterados robos.

Eesta modalidad se repite en la zona y tiene como principal objetivo zapatillas, camperas y conjuntos deportivos. Los delincuentes ingresan en grupo, distraen a los vendedores, preparan la mercadería simulando probarla y luego se dan a la fuga.

El último hecho fue el más violento, ya que los sospechosos actuaron armados y en conjunto. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los responsables.