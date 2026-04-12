Abogado les vaciaba las cuentas a los clientes y pedía préstamos a su nombre: estafó por 500 millones

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado desarticuló las operaciones de un abogado acusado por múltiples estafas.

Todo comenzó cuando una víctima denunció haber contactado al letrado, el cual le solicitó fotografías y videos de su rostro como diligencias administrativas para identificación, sumado a copia del DNI.

A partir de dichos datos biométricos, el imputado, radicado en Quilmes, habría procedido a la apertura de distintas billeteras virtuales y a la tramitación de productos financieros sin consentimiento, obteniendo préstamos de dinero por montos millonarios y gestionando tarjetas de crédito a nombre de las víctimas.

De las tareas investigativas desarrolladas por personal de esta Dirección Investigaciones Cibercrimen, se logró determinar que el causante se encontraría involucrado en al menos seis (06) hechos de similares características, bajo el mismo modus operandi, en distintos períodos comprendidos desde septiembre de 2025 hasta la actualidad.

Asimismo, se estableció una maniobra defraudatoria de particular magnitud, vinculada a una estafa estimada en quinientos millones de pesos ($500.000.000), motivo por el cual la justicia interviniente dispuso la suspensión de las cuentas bancarias relacionadas al investigado, a fin de neutralizar la continuidad del perjuicio económico y asegurar los activos involucrados.

Sus compañeros de trabajo se presentaron de forma espontánea a la Justicia y manifestaron haber visto movimientos extraños. El acusado solicitaba préstamos por sumas de cinco (5), diez (10) y hasta veinte (20) millones de pesos, para luego efectuarse pagos a sí mismo mediante la utilización de dispositivos Posnet.

Los efectivos constataron que había recibido un sobre con cuatro nuevas tarjetas y material bancario por vía de encomienda. Incautaron siete teléfonos, dos notebooks que utilizaba en las estafas y los posnet con los que concretaba las maniobras defraudatorias.