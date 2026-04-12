Le robaron $45 millones a una mujer y todo el barrio salió a defender a los delincuentes

Dos delincuentes fueron detenidos por la Policía de Córdoba tras cometer un asalto millonario a una mujer en el barrio Sargento Cabral, donde le robaron 45 millones de pesos y 2.300 dólares.

El hecho se inició a partir de llamados al 911 que alertaban sobre una mujer que pedía auxilio. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien relató que había sido sorprendida por dos ladrones que, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron una importante suma de dinero.

A partir de un rápido operativo, el personal policial logró localizar y detener a los sospechosos, recuperando el dinero robado.

Durante el procedimiento se incautó un revólver calibre 32 con cartuchos —uno de ellos percutado—, además de un teléfono celular y otros elementos vinculados al hecho.

En medio del accionar, un grupo de vecinos arrojó objetos contra los efectivos, quienes debieron repeler la agresión. No se registraron personas lesionadas.

Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que avanza en la investigación del caso.