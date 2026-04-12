Prefectura fue reconocida por la República de Corea tras rescatar a un marinero que sufrió un ACV

El Subprefecto Nacional Naval, Alejandro Annichini, acompañado por al Director General de Seguridad, Carlos Villarreal, recibió, de parte del Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea, un agradecimiento formal por la operación de aeroevacuación que realizó personal de la Prefectura el mes pasado.

El operativo ocurrió luego de que el buque surcoreano “SAE IN LEADER”, que se encontraba realizando actividades de pesca fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, alertara a la Estación Costera de Comodoro Rivadavia debido a que uno de los tripulantes había sufrido una descompensación compatible con un accidente cerebrovascular.

Ante tal situación, la Prefectura Naval Argentina, en su condición de Autoridad Marítima, activó el correspondiente protocolo de actuación: una vez autorizado el ingreso del navío a jurisdicción nacional, se realizaron radioconsultas médicas con especialistas de la Institución, quienes indicaron la necesidad de traslado inmediato del paciente a un centro de salud.

En un minucioso operativo, los rescatistas de la Fuerza aeroevacuaron al tripulante y lo condujeron al nosocomio más cercano, logrando salvarle la vida.

En señal de agradecimiento por la labor, el cónsul de la Embajada de la República de Corea en nuestro país, Kim Moonjae, entregó un reconocimiento a la Fuerza, destacando el compromiso, la valentía y el profesionalismo demostrado.

La distinción no resulta ser un caso aislado, ya que el gobierno surcoreano, en reiteradas oportunidades, ha agradecido a la Institución en situaciones similares, lo que ha permitido en el tiempo consolidar la cooperación marítima entre ambos gobiernos, estrechar vínculos de amistad y mantener un fluido intercambio de información sobre la flota que enarbola ese pabellón y navega en cercanías a nuestros espacios marítimos.