Venían tres en una moto, quisieron hacerse los graciosos y casi matan a un nene

Era una tarde ideal: tres amiguitos habían jugado a la pelota y ahora charlaban en el cordón de la vereda. Sin embargo, todo cambió de forma insólita, abrupta y repentina por el accionar irresponsable de una moto.

Todo comenzó cuando los hombres quisieron hacer una gracia, pasandole cerca a los amiguitos para asustarlos. Un mal cálculo hizo que la rueda delantera de la moto choque de lleno con la bici del nene que por la fuerza del impacto salió despedido varios metros y terminó en la calle.

Los agresores se acercaron a ver como estaba pero fue otro adulto que salió de una casa el que se encargó de asistirlo y contener a los otros nenes que habían quedado asustados por el choque.

Tras el episodio, no trascendieron datos sobre la identidad de los ocupantes de la motocicleta ni sobre su paradero, lo que dificulta el avance de las investigaciones.

Familiares del menor manifestaron su indignación por lo sucedido y reclamaron justicia. Además, aseguraron haber radicado la denuncia correspondiente, aunque señalaron que hasta el momento no se habrían adoptado medidas concretas en relación al caso.