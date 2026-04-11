Tres adultos y un menor intentaron abrir un auto con una ganzúa: quedaron grabados en primer plano

Había mucho movimiento en la estación de servicio: todos los surtidores estaban ocupados y el café del autoservicio estaba lleno. Esa circunstancia fue aprovechada por una banda de cuatro delincuentes.

La banda estaba compuesta por tres adultos y un menor, al que lo estaban iniciando en el camino del delito. Tenían un modus operandi basado en la distracción y la velocidad: pusieron el coche de forma tal que no pudieran ver como uno de ellos usaban una ganzúa tipo “T” para abrir un auto estacionado.

Sin embargo, un operador de cámara atento, registró la situación y alertó a la policía por un Nissan Tiida sospechoso. Los efectivos armaron un operativo cerrojo y los interceptaron en Avenida de Mayo y Río Negro.

Luego de ser señalados como presuntos autores de un robo en una estación de servicio, los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la comisaría junto con los elementos incautados y quedaron a disposición de la Justicia.