Subastarán un avión de 50 millones y autos de alta gama secuestrados al delito: 5.400 inscriptos

Los allanamientos en la provincia de Santa Fe suelen dejar como saldo, no sólo detenidos, sino una gran cantidad de bienes pertenecientes a los imputados. Entre ellos, vehículos de todo tipo y porte, terrenos y otros elementos.

En ese sentido, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), del Gobierno de Santa Fe, viene realizando subastas de lo confiscado al delito.

La próxima tendrá lugar el jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario con un número récord de inscriptos: 5411. Las cuatro subastas anteriores dejaron un saldo de 3.500 millones de pesos.

En este caso se ofrecerán 150 lotes, entre los que destaca un avión de pequeño porte de 50 millones que pertenecía a un hombre imputado por estafas. A su vez, habrá más de 70 autos de alta gama y otras 70 motocicletas.

Seguridad

Para poder participar del proceso fue requisito obligatorio completar la inscripción online, ya que todos los datos de las personas interesadas se cruzarán ahora con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con la Policía de Investigaciones para corroborar que no tengan ninguna vinculación con organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe.

“El nivel de inscriptos demuestra que hay confianza de la ciudadanía en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad”, destacaron las autoridades provinciales.