Conseguían motos robadas a bajo precio, las desguazaban y vendían las piezas

Un desarmadero de motos fue desarticulado en la ciudad de La Plata y tres hombres fueron detenidos, acusados de integrar una banda que operaba con roles definidos: uno se encargaba de conseguir motos robadas a bajo precio, otro realizaba el desarme y el restante vendía las autopartes en el mercado ilegal.

La investigación se inició el 27 de marzo tras una serie de hechos vinculados al hurto y robo de motos en el casco urbano platense. A partir de tareas de inteligencia, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron establecer que gran parte de los rodados sustraídos eran trasladados hacia la zona de Diagonal 690 y calle 117.

En ese sector, considerado de difícil acceso para el accionar policial, se detectó el funcionamiento de la organización, cuyos integrantes tenían roles específicos. De acuerdo a la pesquisa, Jesús Emanuel Bisognio era quien captaba y “compraba” las motos robadas, Damián Moisés Campos Ibarra se encargaba de desmantelarlas y Darío Víctor San Martín, apodado “el Chatarrero”, comercializaba las autopartes.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía interviniente solicitó tres órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas por personal de la Estación de Policía Departamental La Plata, junto a efectivos de distintos Grupos Tácticos Operativos (GTO) y de Infantería.

Como resultado de los procedimientos, realizados en viviendas ubicadas en las calles 89 bis y 1, 90 entre 1 y 2, y 116 bis y 604, se logró la aprehensión de los tres sospechosos, todos mayores de edad y con antecedentes penales. Uno registraba causas desde 2013 por robo agravado.

Durante los operativos se incautaron diez cuadros de motos, de los cuales seis tenían pedido de secuestro activo y cuatro presentaban la numeración suprimida.

Además, se secuestraron chapas patentes y puertas de autos con pedido de secuestro, ruedas, caños de escape, amortiguadores, motores y diversas autopartes. En uno de los domicilios también se halló una carabina calibre .22 sin impedimento legal.

La causa fue caratulada como “robo de motovehículo, hallazgo, encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de uso civil” y quedó a cargo de la UFI N°1, a cargo de la fiscal Ana Medina, quien dispuso que los detenidos sean indagados en las próximas horas.