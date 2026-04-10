Dos motochorros y una violenta emboscada en la autopista: aceleró a fondo y se salvó

Un motociclista fue víctima de un violento intento de robo cuando circulaba por la autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Dock Sud, partido de Avellaneda, y logró escapar al acelerar a fondo mientras era amenazado con un arma de fuego por dos delincuentes que lo seguían en otra moto.

El hecho quedó registrado en la cámara GoPro que llevaba la víctima y las imágenes reflejan la secuencia de tensión vivida en plena autopista, donde el tránsito era fluido.

En el video se observa cómo los sospechosos se le ponen a la par tras seguirlo durante varios metros. El acompañante, que circulaba a cara descubierta, extrajo un arma y amagó con dispararle con el objetivo de obligarlo a detener la marcha y concretar el asalto.

Ante la amenaza, el motociclista decidió no frenar y aceleró a toda velocidad para escapar. Según se observa en la grabación, metros más adelante logró acercarse a un patrullero y pedir ayuda, lo que frustró el intento de robo.

De acuerdo a las primeras informaciones, los delincuentes serían menores de edad y habrían ingresado a la autopista por un sector ubicado debajo de un puente peatonal utilizado habitualmente por vecinos de la zona.

El caso es investigado para identificar a los sospechosos, mientras que las imágenes ya forman parte de la prueba incorporada a la causa.