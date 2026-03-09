"Matan como una persona mayor y se comportan como niños": la reflexión de Germán de los Santos

Es autor de “Los Monos”, “Rosario”, y ahora de su nuevo libro “Niños sicarios”, el especialista en temas de narcotráfico, Germán de los Santos, analizó la situación que viven los jóvenes contratados por sicarios para ejecutar distintos crímenes.

En el marco de una entrevista, el profesional afrimó: “Matan como una persona mayor, como alguien experimentado. Esta cosa de pertenecer, que no es el dinero”.

Y compartió un ejemplo que conoció: “A estos chicos les pagan $300.000. El primer día que matan a un taxista van a un shopping de Rosario, compran alfajores, zapatillas y se cortan el pelo. Matan como una persona mayor y se comportan como niños, como lo que son”.

Un chico aprieta el gatillo y del otro lado cae una persona que no conoce. Entre esas dos vidas (la que termina y la que recién empieza) se abre una pregunta que puede llegar a incomodar: cómo se llega a que algunos adolescentes aprendan a matar antes que a vivir.

El periodista lleva más de una década intentando descifrar ese enigma. Primero fue “Los Monos”, después “Rosario”, dos libros (escritos junto a Hernán Lascano) que narraron el crecimiento de las organizaciones narco y su impacto en la ciudad. Ahora volvió con una investigación más: Niños sicarios y otras historias del negocio narco, es un trabajo que pone el foco en los chicos atrapados en esa maquinaria.

Sentido de pertenencia y protección:

El periodista especializado contó los factores que notó de extrema relevancia entre los delincuentes: “Esto de pertenecer, yo empecé a ver en las cárceles con un pabellón por ejemplo, donde había 100 presos y todos me decían ‘yo soy de la banda de los monos’ y era mentira, era la búsqueda de pertenecer a una organización criminal te da pertenencia y protección”.

Y aseguró: “Sí hay un interés de las bandas criminales, narcos, en reclutar a chicos porque son convenientes para determinadas labores, ejecución de planes, como por ejemplo subirse a una moto, ir y disparar frente a un edificio, matar a alguien y la vuelta a esto es que muchas veces después estos chicos mueren”.

“Eso es algo que no está muy visible en los discursos sobre todo de la propia política. Qué pasa con esos chicos, estamos hablando de que queremos que vayan a la cárcel, la mayoría mueren”, agregó.

Niños sicarios y otras historias del negocio narco:

La investigación parte de una escena que todavía resuena en la memoria reciente de muchos: la serie de asesinatos que en marzo de 2024 paralizó Rosario de miedo. Entre ellos, el crimen del playero Bruno Bussanich. Un adolescente de 15 años se apareció de repente, disparó y desapareció en segundos.

“Cuando volví a ver el video del crimen de Bruno Bussanic, me decía, ¿cómo puede ser que un chico de 15 años mate en tres segundos a una persona que no conoce? Ese muchachito era una máquina de matar sin un mínimo de humanidad”, dijo públicamente el periodista entre la angustia y la sorpresa.

En el libro aparecen 25 historias que revelan cómo se fabrica esa violencia precoz. Chicos que matan con precisión profesional y minutos después entran a un shopping para comprar zapatillas o comer una hamburguesa como cualquier otro adolescente. Dos mundos conviviendo en el mismo cuerpo.