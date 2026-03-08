Evadieron un control policial y terminaron detenidos: eran motochorros armados

Eran las 2:55 de la mañana cuando efectivos que realizaban un patrullaje de forma preventiva en la zona de Avenida Duarte Quirós y Espora divisaron una motocicleta circulando de forma sospechosa.

Los uniformados le hicieron señas a la Siam Quirion 150cc que se detenga. Sin embargo, los sospechosos -un hombre y una mujer-, decidieron evadirlos y se fugaron, lo que dio inicio a una persecución en velocidad.

Gracias a un operativo coordinado entre varios móviles, lograron detenerlos en en calle Maestro Vidal al 560.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron la motocicleta y un revólver calibre 32 que la acompañante tenía entre la ropa. Ambos fueron trasladados a sede policial donde quedaron a disposición de la Justicia.