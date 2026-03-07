Con un helicóptero como guía, arietes y blindados lograron detener a un sicario

Personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado dio inicio a múltiples órdenes de allanamiento en el barrio José Hernández en el marco de una investigación por “Abuso de armas – Lesiones agravadas – Tentativa de homicidio”.

El operativo de saturación fue ejecutado por personal de Infantería, Grupo GAD y Fuerza de Operaciones Especiales (FOE) que utilizaron a un helicóptero como guía y apoyo táctico.

Los allanamientos fueron realizados sobre un galpón y varias casas en el barrio marplatense y dieron como principal resultado, la detención del sicario de 27 años que era, a su vez, el cabecilla de una organización criminal.

Durante las diligencias se logró el secuestro de armas de fuego, municiones, material estupefaciente fraccionado para su comercialización, una granada lacrimógena de uso exclusivo de las Fuerzas de Seguridad —cuya tenencia resulta ilegal—, dinero en efectivo 7.000.000 millones de pesos, vehículos y telefonía celular, elementos de interés para la causa.

El hecho investigado

El pasado 11 de enero se constataron múltiples disparos de arma de fuego contra un domicilio de esta ciudad, resultando un joven herido en una de sus extremidades inferiores, sin riesgo de vida.

En su oportunidad, la fiscal interviniente realizó declaraciones públicas respecto de la problemática que atravesaba la ciudad en relación a este tipo de hechos violentos vinculados al uso de armas de fuego, destacando la importancia del trabajo articulado para su esclarecimiento.