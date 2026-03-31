“En el nombre de Jesús”: pidió clemencia como si fuera a bendecirlos y le robaron el auto

Un hombre fue asaltado por dos delincuentes armados cuando llegaba a su vivienda en la localidad bonaerense de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Subteniente González al 800, entre Sardi y Del Castillo, a pocas cuadras de una comisaría de la zona.

La víctima había ingresado su vehículo al domicilio y, al descender para cerrar el portón del garaje, fue sorprendida por dos asaltantes armados que la amenazaron para reducirla.

En medio de la situación, el hombre levantó su mano y, en un intento de apaciguar a los agresores, expresó: “En el nombre de Jesús”, como si buscara bendecirlos o pedir clemencia.

Los delincuentes, bajo amenazas con un arma de fuego, lo obligaron a retroceder y le exigieron las llaves del rodado al grito de “¡Dame las llaves!”, mientras intentaban avanzar hacia el interior de la vivienda.

No obstante, los sospechosos no lograron ingresar a la casa, aunque sí consiguieron apoderarse del auto. Uno de ellos se subió al vehículo, mientras su cómplice sostuvo la puerta de rejas para facilitar la salida marcha atrás.

Tras concretar el robo, ambos se dieron a la fuga sin ser interceptados. Minutos más tarde, cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los delincuentes escapaban con el rodado sustraído.