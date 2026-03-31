Cámaras inteligentes y dos detenidos por el crimen de un hombre de 62 años

El sistema de videovigilancia inteligente Lince, del Gobierno Provincial, permitió reconstruir en tiempo real la secuencia de un homicidio ocurrido en Rosario y aportar las primeras pistas firmes que orientaron la investigación y llevaron a los investigadores a la detención de dos personas en muy poco tiempo.

Gracias al uso de Lince -que reúne información de más de 5000 cámaras de video y permite analizar información y grandes volúmenes de imágenes en poco tiempo-, se vienen resolviendo casos en muy poco tiempo.

En este caso, el hecho se registró el miércoles 25 de marzo por la noche, en Machaín al 1800, donde un hombre de 62 años fue atacado con disparos de arma de fuego. A partir de ese momento, el sistema comenzó a procesar imágenes de cámaras públicas y privadas, integrando datos para reconstruir lo sucedido.

En pocos minutos, Lince identificó movimientos clave en la escena: la llegada de una motocicleta, el contacto con un individuo en la vía pública y, segundos después, la aproximación de dos personas con vestimenta oscura al lugar donde se produciría el ataque.

La secuencia continuó con la huida. Los sospechosos fueron detectados mientras corrían y abordaban un automóvil estacionado a pocas cuadras. Se trataba de un Chevrolet Astra, cuyo seguimiento posterior resultó determinante para avanzar en la investigación.

A partir de allí, Lince no solo permitió reconstruir el hecho, sino también trazar el recorrido del vehículo, detectando su circulación por distintas arterias y registrando su dominio a través de cámaras lectoras de patentes.

Este seguimiento -basado en el análisis automatizado de imágenes, la detección de patrones y la integración de distintos sistemas de videovigilancia- orientó los procedimientos policiales.

Con esa información, el jueves fue detenido un primer sospechoso en Villa Gobernador Gálvez y se secuestró el vehículo utilizado en la huida. A partir de ese avance y de las pericias posteriores, la investigación continuó y derivó en una segunda detención el sábado, también en esa ciudad, de un presunto coautor.

El caso avanzó en pocas horas con datos precisos y verificables, en un proceso que permitió acortar los tiempos habituales de reconstrucción. La escena, los movimientos y la fuga dejaron un rastro claro en las cámaras, y esa traza fue suficiente para encadenar la investigación hasta las detenciones.